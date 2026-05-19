В трех регионах Беларуси поменяли границы населенных пунктов 19.05.2026, 16:18

1,158

Где именно.

Границы некоторых населенных пунктов были изменены в трех областях Беларуси. Соответствующие локальные правовые акты были опубликованы на Национальном правовом портале.

В Зельвенском районе Гродненской области были скорректированы границы некоторых деревень, сообщила БелТА.

Изменения коснулись следующих населенных пунктов района. Их в списке 16:

- Климовичи и Острово Голынковского сельсовета

- Рудевичи Доброселецкого сельсовета

- Бережки и Конно Зельвенского сельсовета

- Александровщина, Горно, Калиновка и Мижеричи в Каролинском сельсовете

- Кремяница Дольная, Лебеди, Подболотье, Подгрушаны, Самаровичи, Ялуцевичи Кремяницкого сельсовета.

Также изменения границ населенных пунктов коснулись Брестской области, пишет Pravo.by. В частности, в Брестском районе меняются очертания поселка Лесной Знаменского сельсовета, деревни Покры Чернавчицкого сельсовета и деревни Ковердяки Мотыкальского сельсовета.

Соответствующие меры по определению новых границ населенных пунктов приняли также в Минском районе. Изменения коснулись агрогородка Щомыслица, деревень Прилукская Слобода, Волковичи, Новый Двор, Лецковщина, Новая Веска Щомыслицкого сельсовета.

Новые границы теперь также у ряда других населенных пунктов:

- деревня Дички Петришковского сельсовета

- агрогородок Крупица Крупицкого сельсовета

- агрогородок Новоселье и деревня Лихачи Горанского сельсовета

- деревни Паперня и Цна Папернянского сельсовета

- деревня Большой Тростенец Новодворского сельсовета.

