В трех регионах Беларуси поменяли границы населенных пунктов
- 19.05.2026, 16:18
Где именно.
Границы некоторых населенных пунктов были изменены в трех областях Беларуси. Соответствующие локальные правовые акты были опубликованы на Национальном правовом портале.
В Зельвенском районе Гродненской области были скорректированы границы некоторых деревень, сообщила БелТА.
Изменения коснулись следующих населенных пунктов района. Их в списке 16:
- Климовичи и Острово Голынковского сельсовета
- Рудевичи Доброселецкого сельсовета
- Бережки и Конно Зельвенского сельсовета
- Александровщина, Горно, Калиновка и Мижеричи в Каролинском сельсовете
- Кремяница Дольная, Лебеди, Подболотье, Подгрушаны, Самаровичи, Ялуцевичи Кремяницкого сельсовета.
Также изменения границ населенных пунктов коснулись Брестской области, пишет Pravo.by. В частности, в Брестском районе меняются очертания поселка Лесной Знаменского сельсовета, деревни Покры Чернавчицкого сельсовета и деревни Ковердяки Мотыкальского сельсовета.
Соответствующие меры по определению новых границ населенных пунктов приняли также в Минском районе. Изменения коснулись агрогородка Щомыслица, деревень Прилукская Слобода, Волковичи, Новый Двор, Лецковщина, Новая Веска Щомыслицкого сельсовета.
Новые границы теперь также у ряда других населенных пунктов:
- деревня Дички Петришковского сельсовета
- агрогородок Крупица Крупицкого сельсовета
- агрогородок Новоселье и деревня Лихачи Горанского сельсовета
- деревни Паперня и Цна Папернянского сельсовета
- деревня Большой Тростенец Новодворского сельсовета.