Компания Mini может вернуть свою самую необычную модель

Компания Mini может вернуть свою самую необычную модель1
- 19.05.2026, 16:21
Концепт авто создали еще в 2011 году.
Mini вновь рассматривает возможность запуска в производство компактного концепта Rocketman, впервые представленного еще в 2011 году. Об этом рассказал глава дизайна бренда Хольгер Хампф, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, проект до сих пор «очень интересн», а инженеры компании продолжают искать способы создать современный автомобиль длиной всего 3,6 метра. Именно компактность была главной особенностью Rocketman — концепт задумывался как духовный наследник классического Mini образца 1959 года.
Трехдверный хэтчбек отличался необычной конструкцией с карбоновым пространственным каркасом, четырьмя посадочными местами и оригинальной задней дверью с выдвижным элементом.
Однако за 15 лет автомобильная индустрия сильно изменилась. Современные машины стали крупнее и технологичнее, а строгие требования безопасности усложняют создание сверхкомпактных моделей. По словам Хампфа, Mini необходимо совместить небольшие размеры с современными системами помощи водителю и высоким уровнем защиты.
«Это непросто», — признал дизайнер.