закрыть
19 мая 2026, вторник, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Компания Mini может вернуть свою самую необычную модель

1
  • 19.05.2026, 16:21
  • 1,096
Компания Mini может вернуть свою самую необычную модель

Концепт авто создали еще в 2011 году.

Mini вновь рассматривает возможность запуска в производство компактного концепта Rocketman, впервые представленного еще в 2011 году. Об этом рассказал глава дизайна бренда Хольгер Хампф, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, проект до сих пор «очень интересн», а инженеры компании продолжают искать способы создать современный автомобиль длиной всего 3,6 метра. Именно компактность была главной особенностью Rocketman — концепт задумывался как духовный наследник классического Mini образца 1959 года.

Трехдверный хэтчбек отличался необычной конструкцией с карбоновым пространственным каркасом, четырьмя посадочными местами и оригинальной задней дверью с выдвижным элементом.

Однако за 15 лет автомобильная индустрия сильно изменилась. Современные машины стали крупнее и технологичнее, а строгие требования безопасности усложняют создание сверхкомпактных моделей. По словам Хампфа, Mini необходимо совместить небольшие размеры с современными системами помощи водителю и высоким уровнем защиты.

«Это непросто», — признал дизайнер.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН