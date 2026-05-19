TIME: Психологи заявили о новом типе личности 7 19.05.2026, 16:48

Кто такие отроверты и чего они избегают.

Американский психиатр Рами Камински представил новую концепцию личности — «отровертов». Так он называет людей, которые не чувствуют потребности принадлежать к группам, даже оставаясь общительными и дружелюбными, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Термин уже вызвал активные обсуждения среди психологов. По словам автора, отроверты не являются интровертами или социальными изгоями. Напротив, они могут быть харизматичными, легко общаться с окружающими и нравиться людям, но при этом ощущать себя «чужими» в любых сообществах.

Камински считает, что такие люди редко вступают в клубы, партии, религиозные организации или большие компании друзей. Вместо шумных коллективов они предпочитают глубокие личные связи и разговоры один на один.

Среди характерных черт отровертов психиатр выделяет независимость мышления, нежелание следовать трендам, склонность к наблюдению со стороны и предпочтение самостоятельной работы вместо командной.

Однако многие эксперты относятся к новой теории осторожно. Психологи из Университета Миннесоты и Мичиганского университета отмечают, что научных доказательств существования отдельного «типа личности» пока нет. По их мнению, речь скорее идет о сочетании уже известных черт характера.

Тем не менее специалисты признают, что подобные категории помогают людям лучше понимать себя и находить тех, кто чувствует мир похожим образом.

