Словакия отказывается от российского газа
- 19.05.2026, 17:16
Найден альтернативный источник.
Словакия планирует заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном на поставку природного газа сроком не менее чем на 10 лет. Об этом заявил вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба, пишет профильное издание ExPro.
Инициатива связана с требованиями ЕС о поэтапном прекращении импорта российского природного газа.
По словам Тарабы, Словакия рассматривает Азербайджан как надежного партнера, в частности после помощи с поставками во время недавнего транзитного кризиса в Украине.
Глава государственной энергетической компании SPP Мартин Гуска в марте подтверждал, что компания ведет предварительные переговоры с SOCAR.
Ранее SPP заключила краткосрочный пилотный контракт с SOCAR, по которому поставки газа начались в декабре 2024 г.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о готовности Баку поддерживать поставки в Центральную Европу.