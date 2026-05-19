Словакия отказывается от российского газа 19.05.2026, 17:16

Найден альтернативный источник.

Словакия планирует заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном на поставку природного газа сроком не менее чем на 10 лет. Об этом заявил вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба, пишет профильное издание ExPro.

Инициатива связана с требованиями ЕС о поэтапном прекращении импорта российского природного газа.

По словам Тарабы, Словакия рассматривает Азербайджан как надежного партнера, в частности после помощи с поставками во время недавнего транзитного кризиса в Украине.

Глава государственной энергетической компании SPP Мартин Гуска в марте подтверждал, что компания ведет предварительные переговоры с SOCAR.

Ранее SPP заключила краткосрочный пилотный контракт с SOCAR, по которому поставки газа начались в декабре 2024 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о готовности Баку поддерживать поставки в Центральную Европу.

