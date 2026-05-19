Зачем Путину ядерные учения с Беларусью 1 19.05.2026, 17:55

2,682

Андрей Коваленко

Эксперт назвал три цели Кремля

Россия держит под своим контролем белорусскую армию. Совместные ядерные учения Кремль может использовать в первую очередь для того, чтобы запугать Евросоюз.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Агрессор изображает жертву

Коваленко обратил внимание, что информационно РФ использует ядерное оружие в качестве потенциального оружия нападения.

«В то же время, РФ извращает реальность так, что будто это вынужденное действие защиты. Они пробуют превратить себя из агрессора в жертву, и так во всем», - добавил он.

Россия контролирует армию Беларуси

Также, по его словам, при помощи ядерных учений российский диктатор Владимир Путин фактически демонстрирует, что Беларусь - это его земля, даже несмотря на все попытки самопровозглашенного президента Александра Лукашенко «играть в многовекторность» в контексте своей внешней политики.

Коваленко отметил, что РФ полностью контролирует белорусскую армию через «своих» людей. В частности, министр обороны РБ Виктор Хренин - полностью российский человек, который окончил Уссурийское суворовское военное училище и Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.

В свою очередь секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. Он - друг начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и помощника главы Кремля Николая Патрушева.

В чем цели ядерных учений

Коваленко обратил внимание, что в рамках ядерных учений Кремль фактически использует армию Беларуси для гибридной операции по запугиванию стран ЕС ядерным ударом.

Цели такой операции, по мнению руководителя ЦПД, следующие:

— создание в странах ЕС страха;

— снижение уровня поддержки действующих политических элит в ЕС;

— увеличение рейтингов сил, которые выступают за дружественные отношения с Россией.

«Относительно Украины - эта операция малоэффективна для нашего общества», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com