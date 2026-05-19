В НАСА готовятся к миссии «Артемида III» 19.05.2026, 18:18

Это будет сложнейший тест перед высадкой на Луну.

НАСА раскрыло предварительный план миссии «Артемида III», которая должна стать ключевым этапом перед возвращением американцев на Луну. Однако вместо высадки на поверхность миссия теперь сосредоточится на сложнейших испытаниях на околоземной орбите, пишут на официальной странице НАСА (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках полета ракета SLS отправит корабль «Орион» с четырьмя астронавтами на низкую орбиту Земли. Там экипаж должен провести серию тестов по сближению и стыковке сразу с двумя коммерческими лунными модулями.

НАСА называет «Артемиду III» одной из самых технологически сложных миссий в своей истории. Впервые агентству предстоит координировать совместную работу нескольких космических кораблей, наземных команд и частных подрядчиков в рамках одной операции.

Миссия станет генеральной репетицией перед «Артемидой IV», которая теперь рассматривается как первая полноценная высадка астронавтов на южный полюс Луны.

Во время полета НАСА также протестирует обновленную теплозащиту космического корабля, системы жизнеобеспечения и новый стыковочный модуль. Астронавты могут впервые перейти внутрь одного из лунных аппаратов прямо на орбите.

Параллельно НАСА обсуждает использование новых скафандров AxEMU и возможность запуска научных CubeSat-спутников. В агентстве подчеркивают, что программа «Артемида» является главным шагом к созданию постоянной базы на Луне и будущим пилотируемым миссиям на Марс.

