В Уганде запретили рукопожатия 19.05.2026, 18:56

Из-за вспышки лихорадки Эбола.

Министерство здравоохранения Уганды ввело временный запрет на рукопожатия и другие формы физических приветствий по всей стране. Это решение было принято после подтверждения двух случаев заражения лихорадкой Эбола, связанных с текущей вспышкой заболевания в Демократической Республике Конго, сообщает NilePost.

Как пояснила представитель ведомства Диана Атвайн, мера направлена на предотвращение дальнейшего распространения вируса. Для отслеживания контактов и мониторинга потенциальных очагов инфекции уже развернуты специальные группы наблюдения и быстрого реагирования.

По данным NilePost, один из подтвержденных пациентов — гражданин Конго — скончался в мусульманской больнице Кибули в Уганде. Второй инфицированный в настоящее время проходит лечение в изоляционном центре на базе Национальной специализированной больницы Мулаго.

7 мая во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что новая вспышка Эболы произошла в северо-восточной провинции Демократической Республики (ДР) Конго Итури, где к 16 мая было зафиксировано восемь случаев заболевания вирусом Бундибуджио, подтвержденных лабораторно, а также 246 вероятных случаев и 80 предполагаемых смертей. Очаги заражения обнаружили по меньшей мере в трех зонах — Буниа, Рвампара и Монгбвалу.

Помимо этого 15 и 16 мая в угандийской столице Кампале выявили двух заразившихся, прибывших из ДР Конго, один из которых умер. У обоих диагноз подтвердили лабораторно. В столице ДР Конго Киншасе 16 мая зафиксировали еще один подозреваемый случай заболевания у человека, вернувшегося из провинции Итури, однако дальнейшая диагностика показала отрицательный результат на вирус Бундибуджио.

Геморрагическая лихорадка Эбола — это редкая, но крайне опасная вирусная болезнь с высокой летальностью. Вызывает сильную лихорадку, кровотечения и поражение внутренних органов. Передается через прямой контакт с кровью, выделениями или тканями зараженных людей и животных.

Вирус Бундибуджио (Bundibugyo virus, BDBV) — это один из видов вирусов Эбола, вызывающий тяжелую геморрагическую лихорадку у человека.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com