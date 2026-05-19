19 мая 2026, вторник, 19:25
Неймар расплакался после попадания в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

  • 19.05.2026, 19:19
Видео.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил заявку команды на ЧМ-2026, в которую попал звездный Неймар.

Услышав свое имя, публика взорвалась аплодисментами, а Неймар не сдержал слез. Видео набрало большую популярность в соцсетях, а болельщики поддержали решение Анчелотти вызвать 34-летнего игрока.

Форвард «Сантоса» долго восстанавливался после травмы, поэтому его участие на ЧМ-2026 было под большим вопросом. В сезоне-2025/26 он провел лишь 15 матчей, забив шесть мячей.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории национальной команды — на его счету 79 голов в 128 матчах. Он выступал на трех предыдущих мундиалях (2014, 2018, 2022).

Неймар в течение карьеры выступал за Сантос, Барселону, ПСЖ и Аль-Хиляль.

Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики. Это будет первый мундиаль, на котором сыграют 48 сборных вместо традиционных 32.

Бразилия сыграет в группе С против Шотландии, Марокко и Гаити.

