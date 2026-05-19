19 мая 2026, вторник, 20:55
На Минщине заметили смерч в зоне активной суперъячейки

  • 19.05.2026, 19:49
На Минщине заметили смерч в зоне активной суперъячейки
Иллюстративное фото

Видеофакт.

В Логойском районе на Минщине вечером 18 мая заметили смерч в зоне активной суперъячейки. Telegram-канал «Метеовайб» опубликовал видео с явлением.

Небольшой смерч прошел возле деревни Гриневичи. Специалисты объяснили, что он образовался из-за сильных сдвигов ветра и сильной влажности в приземном слое.

Смерчи в Беларуси случаются редко, но регулярно фиксируются. По данным Белгидромета, за последние более чем 30 лет их наблюдали 11 раз, чаще всего – в 1990-е годы. Большинство таких смерчей относили к слабым или умеренным – 1–2 классу по шкале Фудзиты.

В более широкой оценке Белгидромет сообщает примерно о 30 смерчах за весь период метеонаблюдений в стране. Точную статистику вести сложно: смерч может пройти вне метеостанций, а многие случаи становятся известны только по сообщениям очевидцев, фото и видео, передавало агентство БелТА.

Чаще всего смерчи фиксировали в Гомельской, Витебской и Минской областях. Синоптики относят их к опасным локальным явлениям теплого сезона: обычно они возникают на фоне гроз, ливней, шквалов и града.

