Трамп заявил, что был в часе от принятия решения по новым ударам по Ирану 5 19.05.2026, 20:22

Президент США указал, что у Ирана не так много времени, чтобы сесть за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня, 19 мая, он был в часе от решения нанести новый удар по Ирану, об этом он рассказал журналистам на фоне строящегося бального зала у Белого дома.

«Я был в часе от принятия решения о том, чтобы нанести удар сегодня», — заявил Трамп.

По словам американского президента, ему позвонили и попросили «дать еще пару дней», поскольку Тегеран «ведет себя разумно».

Отвечая на вопрос, сколько времени у Ирана есть, чтобы сесть за стол переговоров, президент США ответил: «Два или три дня. Может быть, пятница, суббота, воскресенье. Может быть, начало следующей недели. Ограниченный период времени».

Он также в очередной раз отметил, что Вашингтон не может допустить появление у Ирана ядерного оружия, поскольку, «если бы у них было ядерное оружие, они бы начали с Израиля».

После Израиля, по мнению Трампа, Иран взялся бы за Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Катар и весь Ближний Восток. «Это был бы ядерный холокост», — добавил он.

