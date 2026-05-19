ВСУ ракетами поразили базу «Ахмата» 19.05.2026, 20:45

Более 60 оккупантов ликвидированы.

На днях чеченское подразделение «Ахмат» ВС РФ понесло одну из самых серьезных потерь за войну. В результате ракетного удара Сил обороны Украины как минимум 60 «кадыровцев» простились с жизнью.

Об этом сообщил 18 мая чеченский оппозиционный канал NIYSO, ссылаясь на информированный источник.

«За последние два дня одно из российских подразделений «Ахмат» понесло крупные потери. Причиной стал ракетный удар по объекту, который использовался в качестве места дислокации», — рассказал ресурс.

Он уточнил, что как минимум 60 военных были ликвидированы, большое количество военных получили ранения.

Местные паблики Чечни заполонили многочисленные траурные сообщения. Но глава республики Рамзан Кадыров хранит молчание.

«Родственники в панике и просят всех молиться. На ЧГТРК (чеченском государственном телеканале — ред.) о происходящем ужасе ни слова», — отметил NIYSO.

Самому молодому военному «Ахмата», ликвидированному при этом ударе, было всего 18 лет. NIYSO утверждает, что на фронте он пробыл менее одной недели.

