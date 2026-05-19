WSJ: Украина преподнесла «сюрприз» России на фронте 3 19.05.2026, 20:37

Украинские силы фактически остановили и парализовали российскую армию.

Война России против Украины последние недели идет для Путина плохо и на земле, и в воздухе, пишет The Wall Street Journal. Украинские силы в последние месяцы фактически остановили и парализовали численно превосходящую российскую армию, получив тактическое и технологическое преимущество.

Теперь лето должно показать, сможет ли Украина превратить это в стратегический перелом, отмечено в аналитическом материале, но Россия теряет темп.

«Украина, безусловно, находится в более сильной позиции, чем многие ожидали», — заявил военный аналитик Франц-Штефан Гади.

Эксперты отмечают, что подобный результат стал сюрпризом для многих военных экспертов, а также для Путина и главы его Генштаба Герасимова, которые рассчитывали захватить Донбасс сначала к декабрю, а потом к началу лета, но ситуация на фронте выглядит иначе.

По оценке WSJ, российское наступление замедлилось, а заявления Кремля о неизбежной победе все хуже совпадают с ситуацией на фронте. Украина усилила удары дронами, улучшила тактику и все чаще срывает продвижение российских подразделений.

При этом эксперты предупреждают: говорить о полноценном переломе пока рано. Война идет циклами адаптации, и Россия будет искать ответ на украинские технологические и тактические улучшения.

«На данном этапе войны мы можем с уверенностью смотреть лишь на несколько недель вперед», — сказал Гади.

Главный вывод WSJ: Россия не побеждает так, как это пытается показать Кремль, но и не находится в состоянии обвала. Для Путина это неудобная промежуточная ситуация: армия несет высокие потери, быстрых успехов нет, превосходство в численности не дает решающего результата, но Кремль продолжает держаться прежних целей, именно поэтому ближайшие месяцы становятся критичными. Если Украина сохранит преимущество в дронах, разведке и точечных ударах, лето может стать моментом, когда российская кампания окончательно потеряет темп.

