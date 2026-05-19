Зеленский: Украина «творчески разовьет дальнобойные санкции» против России 3 19.05.2026, 21:04

Владимир Зеленский

Уже в июне.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главы Генштаба Андрея Гнатова — и по мотивам их обратился к украинцам.

Соответствующий видеоролик был опубликован 19 мая в официальном Telegram-канале главы украинского государства.

По словам президента Зеленского, Украина планирует «творчески развить украинские дальнобойные санкции» против РФ, которые «показали свою силу в мае».

«Был доклад военных: главнокомандующий Александр Сырский и генеральный штаб — Андрей Гнатов. О нашей активности на фронте и действиях против оккупантов, а также о российских штурмах. Этот месяц принес изменения в динамике в нашу пользу, в пользу Украины: мы лучше удерживаем позиции, наносим больше ударов. И особенно значительное влияние наших дальнобойных санкций против России. Сегодня утвердил планы нашей дальнобойности на июнь, и мы должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали свою силу в мае. Я благодарен всем нашим воинам за меткость», — сказал глава украинского государства.

Кроме того, президент Зеленский обсудил с главкомом ВСУ и главой Генштаба ситуацию на фронте.

«Обсудили также ситуацию на фронте — Покровское, Константиновское направления. Харьковщина, Запорожье — по ключевым деталям. Определил решения, которые нужно реализовать, и под это будем увеличивать поставки средств в войска. НРК, дроны и отдельное финансирование для боевых бригад — это наши неизменные приоритеты», — подытожил глава украинского государства.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com