По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесной отрасли 5 19.05.2026, 21:26

Некоторые играли и по-крупному.

В марте-апреле по подозрению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. Об этом сообщили в Минлесхозе.

В марте-апреле 2026 года силовики задержали более 20 работников лесного хозяйства — от мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО).

Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть — в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями.

«К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области в июне 2025 года за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформлении ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки… часть свиной туши, весом не менее 20 килограмм стоимостью не менее 240 рублей», — рассказали в Минлесхозе.

Некоторые задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла «всего несколько сотен рублей».

Но некоторые играли и по-крупному. Так, руководитель одного из лесхозов Могилевской области обвиняется в получении почти 240 тысяч рублей. Взятку ему давал представитель частной компании — за заключение договоров по распиловке и транспортировке древисины, их своевременную оплату.

Ряд работников отрасли уже освобождены от занимаемых должностей по дискредитирующим обстоятельствам. Ответственность ждет и некоторых руководителей — за непринятие надлежащих мер по контролю деятельности подчиненных.

«Глядя на географию преступлений, думаю, определенную роль сыграл фактор глубинки, наивное предположение о том, что преступления, совершенные в Сураже или Комарине, никогда не попадут в поле зрения правоохранительных органов. Это ошибочное мнение», — прокомментировал глава Минлесхоза Александр Кулик.

