В Беларуси запустят российскую систему, которую презентуют как аналог Starlink
- 19.05.2026, 20:51
Что известно.
В Беларуси планируется запуск российского аналога системы Starlink в рамках сотрудничества между российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440» и белорусским национальным спутниковым оператором «Белинтерсат», пишет издание Office Life.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое рассматривается как первый шаг к расширению международных проектов в сфере телекоммуникаций. С российской стороны отмечается, что это начало выхода на зарубежные рынки и развития сотрудничества с телеком-операторами других стран.
В белорусском «Белинтерсате» подчеркивают, что проект должен помочь сократить цифровое неравенство между регионами и дать импульс развитию связи в отдаленных районах. Также это рассматривается как шаг в сторону импортозамещения и повышения технологической независимости в критической инфраструктуре.
Система, которую разрабатывает «Бюро 1440», представляет собой низкоорбитальную спутниковую сеть. Она задумана как аналог американского Starlink и должна обеспечивать скоростной широкополосный интернет с глобальным покрытием. Планируется использование группировки из сотен спутников, которые могут обеспечивать высокую скорость передачи данных — до уровня около 1 Гбит/с.
Правда, пока это все только в планах, так как даже сама Россия не смогла полноценно заменить Starlink своим аналогом после того, как ей перекрыли возможность использовать эту систему по-пиратски на украинском фронте.
Сам Starlink, который принадлежит компании Илона Маска SpaceX, не работает в Беларуси, поэтому альтернативные решения рассматриваются как важное технологическое направление. Еще в 2024 году обсуждались планы по созданию подобной системы для нужд Вооруженных сил Беларуси.