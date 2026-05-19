19 мая 2026, вторник, 20:55
Король Карл III и королева Камилла в Белфасте сыграли на бубнах и взяли урок хип-хопа

Король Карл III и королева Камилла

Фотофакт.

Во время визита в Белфаст (Северная Ирландия) британский король Карл III и королева Камилла приняли участие в местном культурном фестивале. Чета монархов также решила присоединиться к музыкантам и начала играть на боуранах — ирландских бубнах.

«Так получилось, что на стульях лежала пара боуранов. Король с королевой заметили их и решили присоединиться к нам. Это было просто замечательно», — сказал местный фолк-исполнитель Ниал Макклин. После выступления король Карл III и королева Камилла пообщались с молодыми музыкантами и танцорами, сообщив, что им «очень нравятся боураны и ирландские волынки».

Король Карл III и королева Камилла играют на боуранах в Белфасте

Фото: Toby Melville / Reuters, Toby Melville / Pool / Reuters

Во время фестиваля чета монархов наблюдала за выступлением местного хип-хоп коллектива. «Потом король попросил, чтобы мы научили его хип-хопу, — сообщил один из танцоров. — По его словам, он хочет научиться делать королевский хип-хоп».

Карл III и королева Камилла также встретились с первым министром Северной Ирландии Мишель О'Нил, с представителями малого и среднего бизнеса Белфаста и посетили местную школу.

