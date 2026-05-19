19 мая 2026, вторник, 22:29
В Беларуси изменятся цены на сжиженный газ

  19.05.2026, 21:08
Сколько теперь будут платить потребители?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) пересмотрело стоимость сжиженного газа, который продается населению в баллонах. Корректировка утверждена постановлением от 7 мая 2026 года №29. Оно начнет действовать после официального опубликования.

Цена выросла на 11 копеек — теперь стоимость составляет 1,73 рубля за 1 килограмм газа. Новая цена распространяется на заправку баллонов объемами 1 литр (0,4 килограмма), 5 литров (2 килограмма), 12 литров (5 килограммов), 27 литров (11,4 килограмма)

Кроме стоимости самого топлива, установлен новый тариф на транспортировку природного газа по распределительным сетям областных газовых предприятий. Он составит 25,11 рубля за 1 тысячу кубометров.

