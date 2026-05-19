19 мая 2026, вторник, 13:49
Украина сломала уравнение войны

  • Леонид Невзлин
  • 19.05.2026, 13:16
  • 1,138
Украина, возможно, уже изменила саму природу современной войны. Очень рекомендую статью Jerusalem Post.

Украина не могла воевать с Россией симметрично – количеством танков, самолётов или ракет. Поэтому страна попыталась разрушить само уравнение, согласно которому в войне на истощение обычно побеждает сторона с большим бюджетом и более мощной промышленной базой. Ответом стали массовые дешёвые дроны, распределённая инженерная экосистема, скорость адаптации и фактическая «демократизация» военных технологий.

За несколько лет Украина превратилась в живую лабораторию войны XXI века. FPV-дрон стоимостью в сотни долларов теперь способен уничтожать технику стоимостью в миллионы. Волонтёрские мастерские, небольшие технологические команды и фронтовые инженеры начали влиять на поле боя сильнее, чем традиционные оборонные корпорации.

И это, вероятно, только начало. Следующий этап – автономные системы: дроны-перехватчики, роботизированные наземные платформы, AI-assisted targeting, полуавтоматическая, а затем и автоматическая ПВО.

Мир долго готовился к войнам прошлого: страны производили высокотехнологичные платформы, распределяли гигантские бюджеты, а циклы модернизации оставались медленными. Но будущее может оказаться гораздо более дешёвым, массовым, гибким и технологически распределённым.

Дроны вовсе не являются «чудо-оружием». Они не отменяют артиллерию, логистику, пехоту или промышленность. Но они радикально меняют экономику войны и цену ошибки на поле боя. Именно поэтому опыт Украины сейчас изучают практически все армии мира.

Леонид Невзлин, Telegram

