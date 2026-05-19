В Волковыске пес совершил «ограбление века»

  • 19.05.2026, 13:52
Четверолапый воришка попал на камеры.

Нечистыми на руку могут быть не только люди. Подтверждение тому кадры из Волковыска.

Газета «Гродненская правда» окрестила происходящее на видео не иначе как ограблением века.

В городе, чья история насчитывает более тысячи лет, на воровстве поймали местного пса.

«Милиция выехала на вызов ловить опасного рецидивиста, укравшего мягкую игрушку из палатки. Но камеры сдали совсем другого бойца», – пишет издание.

Бандитом оказался местный пес. Он незаметно подкрался к палатке с игрушками и стащил плюшевый трофей.

Затем пес отбежал в сторону, радостно виляя хвостом. Куда он девал украденное не уточняется.

Четверолапого воришку решили не наказывать. Но продавец впредь будет внимательнее смотреть за сохранностью имущества и за нечистым на лапу местным жителем.

Леонид Невзлин
Виктор Таран
Юрий Федоренко
Алексей Копытько, УНИАН