В Волковыске пес совершил «ограбление века» 7 19.05.2026, 13:52

Четверолапый воришка попал на камеры.

Нечистыми на руку могут быть не только люди. Подтверждение тому кадры из Волковыска.

Газета «Гродненская правда» окрестила происходящее на видео не иначе как ограблением века.

В городе, чья история насчитывает более тысячи лет, на воровстве поймали местного пса.

«Милиция выехала на вызов ловить опасного рецидивиста, укравшего мягкую игрушку из палатки. Но камеры сдали совсем другого бойца», – пишет издание.

Бандитом оказался местный пес. Он незаметно подкрался к палатке с игрушками и стащил плюшевый трофей.

Затем пес отбежал в сторону, радостно виляя хвостом. Куда он девал украденное не уточняется.

Четверолапого воришку решили не наказывать. Но продавец впредь будет внимательнее смотреть за сохранностью имущества и за нечистым на лапу местным жителем.

