«Лукашенко готовится к этому сценарию» 16 19.05.2026, 8:45

7,146

Как Путин может использовать белорусскую армию?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал экс-политзаключенному, координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрею Войничу:

— Путин использовал, использует и будет использовать Лукашенко безостановочно, всегда. Как бы Лукашенко ни ерепенился, ни сопротивлялся этому, он всего лишь заложник. Моральный заложник Путина и самого себя, собственной жажды власти.

На сегодняшний день Лукашенко продолжает провокации против стран НАТО, банально запуская метеозонды с контрабандой сигарет. Я никогда не поверю, что это делается без одобрения КГБ и Лукашенко.

Я упоминал не так давно в своем Facebook тот факт, что в Беларуси в таких ситуациях, в критических ситуациях для России и Беларуси, резко начинается пожароопасность в лесах. Зачастую — в дождливую погоду. То есть власти Беларуси заявляют о том, что леса нельзя посещать, вводится полный запрет на посещение лесов в связи с тем, что существует пожарная опасность. На самом деле мы все видим, что никакой пожарной опасности нет.

Мы все видим, что Россия и Лукашенко, как бы он этого ни хотел, ведут подготовку к нападению на Украину, а возможно, и на страны НАТО. Не могу сказать, в какие сроки, но они потихонечку к этому готовятся. Диктаторы готовятся к этому сценарию.

Скорее всего, миру они будут подавать это как превентивное нападение, то есть как оборонительное нападение. Но это неправда. Мы все знаем, что это, опять же, два моральных урода, которые готовы на все ради того, чтобы сохранить свои троны.

