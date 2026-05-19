закрыть
19 мая 2026, вторник, 10:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Иран готов отдать обогащенный уран

5
  • 19.05.2026, 9:21
  • 2,702
СМИ: Иран готов отдать обогащенный уран

Но не США.

Иран, по данным арабских СМИ, передал через Пакистан американской стороне новое предложение о возможном долгосрочном перемирии. Об этом сообщает Al Arabiya

Согласно публикации, Тегеран готов рассматривать вариант заморозки своей ядерной программы вместо её полного демонтажа. В рамках этого предложения обсуждается передача около 400 кг высокообогащённого урана не США, а России.

Также Иран, по данным источников, согласен отказаться от требований компенсации за предполагаемые американо-израильские удары, если Вашингтон пойдёт на экономические уступки.

В предложении говорится о необходимости «долгосрочного многоэтапного перемирия», при котором Тегеран стремится сохранить политическую формулировку, позволяющую избежать репутационных потерь.

Отдельно подчёркивается требование Ирана вывести обсуждение возможного открытия Ормузского пролива из рамок ядерных переговоров. В случае кризисов в регионе Тегеран настаивает на сохранении посреднической роли таких стран, как Пакистан и Оман.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип