СМИ: Иран готов отдать обогащенный уран 5 19.05.2026, 9:21

Но не США.

Иран, по данным арабских СМИ, передал через Пакистан американской стороне новое предложение о возможном долгосрочном перемирии. Об этом сообщает Al Arabiya

Согласно публикации, Тегеран готов рассматривать вариант заморозки своей ядерной программы вместо её полного демонтажа. В рамках этого предложения обсуждается передача около 400 кг высокообогащённого урана не США, а России.

Также Иран, по данным источников, согласен отказаться от требований компенсации за предполагаемые американо-израильские удары, если Вашингтон пойдёт на экономические уступки.

В предложении говорится о необходимости «долгосрочного многоэтапного перемирия», при котором Тегеран стремится сохранить политическую формулировку, позволяющую избежать репутационных потерь.

Отдельно подчёркивается требование Ирана вывести обсуждение возможного открытия Ормузского пролива из рамок ядерных переговоров. В случае кризисов в регионе Тегеран настаивает на сохранении посреднической роли таких стран, как Пакистан и Оман.

