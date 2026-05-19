Зачем Украина пугает Лукашенко Андрей Бронишевский

19.05.2026, 7:36

Фото: AFP

Теперь ВСУ есть чем ответить.

После массированного удара по Москве утром в воскресенье командующий Силами бесплотных систем Украины Роберт Броуди посоветовал Александру Лукашенко присмотреться к перспективам. Совет – своевременный. За несколько дней до этого президент Зеленский сказал, что украинским властям известно о попытках Путина втянуть Беларусь в войну. А если ваш противник знает, откуда готовится нападение, то, может, оттуда нападать и не стоит.

Еще в начале мая Зеленский говорил, что Украина наблюдает необычную активность на белорусско-украинской границе. На прошлой неделе он сказал, что украинским властям известны подробности последних переговоров Лукашенко и Путина.

«Пошла сейчас большая активность россиян, я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Хотят больше втянуть Беларусь в войну. Начать с территории Беларуси дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего черниговско-киевского направления, либо против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью», — сказал Зеленский.

За несколько дней до заявления Зеленского Лукашенко объявил, что он готовится к войне. Конечно, к войне Лукашенко готовится последние 30 лет. Потому что кругом враги, а невидимые пули свистят со всех сторон. Но с начала этого года он предпринимает для подготовки к войне вполне практические действия.

Сначала в белорусской армии прошла проверка ее боеготовности. Боеготовность по итогам проверки Лукашенко не понравилась. В апреле Лукашенко подписал указ о призыве на службу офицеров запаса. А на прошлой неделе объявил о проведении точечной мобилизации отдельных воинских частей и сказал, что армия должна быть готова к наземной операции. В понедельник Минобороны объявило о проведении тренировки по применению ядерного оружия.

«Лукашенко уже как попугай это повторяет. Очевидно, что, когда из уст такого человека звучат такие вещи — это не просто бравада, а давление. Он воевать не хочет, но Путин хочет, чтобы он воевал», — сказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Воевать Лукашенко почти точно не хочет. Потому что, при всех недостатках, у него есть трезвое понимание уровня боеготовности своих генералов. Но и Путину отказать сложно.

«Мы же все к войне готовимся. Дай Бог, чтобы воевать не пришлось», — сказал Лукашенко министру оборону Хренину.

Потому что с 2022 года, когда Лукашенко мог безнаказанно предоставить территорию Беларуси для нападения на Украину, все изменилось. Теперь безнаказанно уже не получится. Теперь Украине есть чем ответить. И вряд ли украинцы в этот раз будут сдерживаться.

«Лукашенко, присматривайся к перспективам, — написал Роберт Броуди сразу после последнего удара по Москве. – Мы фиксируем пролет каждого одного шахеда, который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину».

И, с одной стороны, есть на что посмотреть. После украинских ударов по России такие предупреждения нельзя трактовать как пустые угрозы. Белорусская ПВО, которая не в состоянии справиться даже со случайно залетевшими беспилотниками, в случае массовых украинских атак закончится часа за три.

Но, с другой стороны, своими угрозами и предупреждениями украинцы оказывают Лукашенко большую услугу. Потому что дают ему дополнительный аргумент в переговорах с Путиным. Если враг знает, откуда готовится нападение, значит, оттуда лучше не нападать.

Не факт, правда, что Путин к этому аргументу прислушается. Путин все еще верит, что он может переломить ход войны. Хотя в случае новой авантюры с территории Беларуси поломаться может скорее его престарелый союзник.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com