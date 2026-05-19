«НАТО может сравнять с землей российские базы в Калининграде» 19.05.2026, 8:04

Кястутис Будрис

Глава МИД Литвы предупредил РФ.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО имеет возможности для уничтожения российских баз в Калининграде, если возникнет такая необходимость.

Об этом он заявил в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.

По его словам, Россия превратила Калининград в «маленькую крепость» с системами ПВО и ракетными комплексами, однако Альянс способен уничтожить эти объекты в случае конфликта.

«Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. В случае необходимости НАТО имеет средства, чтобы сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы, расположенные там», — заявил он.

Министр также подчеркнул, что Европа не должна недооценивать риски потенциального конфликта с Россией. По его словам, в случае прорыва фронта последствия почувствует не только восточный фланг НАТО, но и весь ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com