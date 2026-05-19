«НАТО может сравнять с землей российские базы в Калининграде»
- 19.05.2026, 8:04
Глава МИД Литвы предупредил РФ.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО имеет возможности для уничтожения российских баз в Калининграде, если возникнет такая необходимость.
Об этом он заявил в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.
По его словам, Россия превратила Калининград в «маленькую крепость» с системами ПВО и ракетными комплексами, однако Альянс способен уничтожить эти объекты в случае конфликта.
«Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. В случае необходимости НАТО имеет средства, чтобы сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы, расположенные там», — заявил он.
Министр также подчеркнул, что Европа не должна недооценивать риски потенциального конфликта с Россией. По его словам, в случае прорыва фронта последствия почувствует не только восточный фланг НАТО, но и весь ЕС.