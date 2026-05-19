19 мая 2026, вторник, 10:02
Дроны сжигают НПЗ в Ярославле

  • 19.05.2026, 8:28
  • 4,250
Дроны сжигают НПЗ в Ярославле

В городе запретили движение транспорта в Москву.

Утром во вторник, 19 мая, Ярославская область подверглась атаке украинских дальнобойных беспилотников. По предварительным данным, под удар вновь мог попасть Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 04:26 по Минску. Жители Ярославля сообщили о нескольких взрывах, которые, по их словам, были слышны в районе нефтеперерабатывающего предприятия.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил факт воздушной атаки на объекты региона. Он сообщил, что в целях безопасности временно перекрыто движение транспорта по направлению из Ярославля в сторону Москвы.

