Гиркин восхитился стратегией Украины после удара по Москве
- 19.05.2026, 8:50
Обнажились две серьезные проблемы России.
Военный преступник, террорист Игорь Стрелков (Гиркин), находящийся в заключении, резко раскритиковал российское военное руководство и фактически признал эффективность украинской стратегии в войне.
В опубликованном 18 мая сообщении в Telegram, Гиркин прокомментировал масштабную атаку украинских беспилотников на Москву, назвав произошедшее ожидаемым развитием событий.
По его мнению, этот удар продемонстрировал сразу две серьезные проблемы для России: неспособность системы противовоздушной обороны полностью защитить Московскую агломерацию и заметное усиление ударного потенциала Украины.
Стрелков заявил, что Киев уже добился значительного прогресса в сфере беспилотных технологий и постепенно получает преимущество над Россией в этом направлении. Более того, он считает, что этот разрыв будет только увеличиваться.
По его словам, украинская сторона на протяжении последних двух лет последовательно реализовывала стратегию, направленную на создание превосходства в беспилотных воздушных средствах и достижение паритета в ракетных возможностях.
Отдельно Стрелков отметил, что подобные результаты стали следствием грамотного стратегического планирования и профессионального подхода украинского командования. На этом фоне он подверг критике российских руководителей, заявив, что не может сказать того же об уровне компетентности командования в Москве.