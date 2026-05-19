Гиркин восхитился стратегией Украины после удара по Москве 19.05.2026, 8:50

Игорь Стрелков (Гиркин)

Обнажились две серьезные проблемы России.

Военный преступник, террорист Игорь Стрелков (Гиркин), находящийся в заключении, резко раскритиковал российское военное руководство и фактически признал эффективность украинской стратегии в войне.

В опубликованном 18 мая сообщении в Telegram, Гиркин прокомментировал масштабную атаку украинских беспилотников на Москву, назвав произошедшее ожидаемым развитием событий.

По его мнению, этот удар продемонстрировал сразу две серьезные проблемы для России: неспособность системы противовоздушной обороны полностью защитить Московскую агломерацию и заметное усиление ударного потенциала Украины.

Стрелков заявил, что Киев уже добился значительного прогресса в сфере беспилотных технологий и постепенно получает преимущество над Россией в этом направлении. Более того, он считает, что этот разрыв будет только увеличиваться.

По его словам, украинская сторона на протяжении последних двух лет последовательно реализовывала стратегию, направленную на создание превосходства в беспилотных воздушных средствах и достижение паритета в ракетных возможностях.

Отдельно Стрелков отметил, что подобные результаты стали следствием грамотного стратегического планирования и профессионального подхода украинского командования. На этом фоне он подверг критике российских руководителей, заявив, что не может сказать того же об уровне компетентности командования в Москве.

