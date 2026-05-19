Россияне сбили свой вертолет?1
- 19.05.2026, 8:34
Российская военная авиация, предположительно, вновь понесла потери. Официальных комментариев от Минобороны РФ и государственных СМИ по этому поводу пока не поступало, однако информация об инциденте появилась в российских Z-каналах.
О возможном уничтожении воздушного судна вечером 18 мая сообщил российский военный летчик, ведущий канал Helicopterpilot, пишет «Диалог».
Подробностей происшествия на данный момент крайне мало. По предварительной информации, речь может идти о случае так называемого «дружественного огня» — поражении борта собственными силами.
Согласно опубликованным данным, экипаж, вероятно, погиб. Авторы сообщения выразили соболезнования, отметив: «Предварительно. В очередной раз. Парням вечного полета».