Россияне сбили свой вертолет? 1 19.05.2026, 8:34

Экипаж, вероятно, погиб.

Российская военная авиация, предположительно, вновь понесла потери. Официальных комментариев от Минобороны РФ и государственных СМИ по этому поводу пока не поступало, однако информация об инциденте появилась в российских Z-каналах.

О возможном уничтожении воздушного судна вечером 18 мая сообщил российский военный летчик, ведущий канал Helicopterpilot, пишет «Диалог».

Подробностей происшествия на данный момент крайне мало. По предварительной информации, речь может идти о случае так называемого «дружественного огня» — поражении борта собственными силами.

Согласно опубликованным данным, экипаж, вероятно, погиб. Авторы сообщения выразили соболезнования, отметив: «Предварительно. В очередной раз. Парням вечного полета».

