Из белорусских аптек исчезал популярный препарат 1 19.05.2026, 9:00

«Энтеросгеля» не было в аптеках по всей стране три месяца.

Белорусы обеспокоены пропажей популярного кишечного адсорбента «Энтеросгеля». Проблема дошла до соцсетей, где пишут, что не могут найти препарат несколько месяцев.

«Энтеросгеля» не было в аптеках по всей стране три месяца. Он уходил на перерегистрацию. В начале мая появилась в продаже первая партия препарата в Минске», — объясняют в одном из комментариев.

Аптечный сервис tabletka.by показывает наличие пасты «Энтеросгель» российского производства в трех аптеках БСТфарм в Минске по цене 38,5 рублей. Судя по количеству, указанному в поисковом сервисе, лекарства много — от 120 до почти 500 штук в наличии.

В соцсетях люди делятся, как спасаются от кишечных инфекций без привычного лекарства, употребляя и кока-колу, и даже аналогичный препарат для животных.

При этом на перенесенную в последнее время кишечную инфекцию жалуются в разных городах.

«Салідарнасць» спросила специалиста, насколько вероятна сейчас вспышка кишечных инфекций и как помочь без «Энтеросгеля».

— У кишечной инфекции пик заболеваемости приходится на лето, — объясняет в экспресс-комментарии семейный врач Мая Церакулава. — Но кишечные инфекции, не только ротавирус, а 600 разных, циркулируют в Беларуси постоянно.

Они никогда не исчезают и могут быть разными, не обязательно, что все болеют одной и той же.

Семейный врач Мая Церакулава. Фото: Facebook

— Можно ли употреблять в таком состоянии, как советуют некоторые, колу или спрайт?

— Не обязательно колу или спрайт. Поможет любая регидратация, то есть любая жидкость.

Сладкие напитки субъективно могут облегчить состояние слабости, так как у человека во время болезни плохое самочувствие, теряется много калорий, он не может есть и восполнять их дефицит.

Идеально подходят в таких случаях регидратационные растворы, особенно для детей, так как во время кишечных инфекций мы теряем не только калории, но при рвоте и диарее, еще и соли.

Одно из самых опасных осложнений в случае кишечных инфекций — обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса.

Для восполнения солей есть специальные регидратационные растворы из аптеки, например, «Нормогидрон» или «Регидрон». Можно употреблять какие-то напитки для спортсменов с электролитами, даже рассол из огурцов, в принципе, можно пить любую соленую жидкость. Просто в порошках из аптеки состав сбалансирован.

В любом случае, первое, что нужно делать при любых кишечных инфекциях с потерей физиологических жидкостей, — возмещать электролиты.

Кроме этого, нужно много пить, и совершенно все равно, что вы будете пить — колу, компот, чай, куриный бульон и т.д. — все, кроме молока.

Уточню, если не будете пить сами, все может закончиться капельницей. Потому что организму все равно нужно восполнять жидкость.

Обильного питья достаточно для того, чтобы стало легче. То есть нужно предотвратить обезвоживание.

Во вторую очередь можно принимать сорбенты: активированный уголь, «Смекту», «Энтеросгель» и его аналоги, вообще, таких препаратов множество на рынке.

При этом «Смекта» будет иметь более сильный эффект. Однако в любом случае, все эти препараты облегчают симптомы, но не ускорят выздоровление.

— При каких заболеваниях еще необходим именно «Энтеросгель»?

— В основном, его рекомендуют при пищевых отравлениях, кишечных инфекциях, но также назначают при аллергических реакциях, при пищевой гиперчувствительности.

Однако и во всех этих случаях тоже можно выбрать любой сорбент, не обязательно этот.

