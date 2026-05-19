Жительница Москвы после атаки ВСУ обратилась к Путину 3 19.05.2026, 9:40

Видеофакт.

После массированной атаки беспилотников на Москву жительница столицы записала обращение к Путину с призывом начать переговоры с Украиной и украинским лидером Владимиром Зеленским для завершения войны.

По её словам, удары вызвали панику в городе: ребёнок испугался и заплакал, а у неё самой ухудшилось самочувствие из-за стресса. Женщина также обратилась к властям Москвы и Московской области, а также к украинской стороне.

Она утверждает, что 17 мая около 4 утра Москва и область подверглись массированной атаке БПЛА, в результате которой, по данным российских СМИ, погибли три человека и 12 получили ранения.

Дзякуй вялізны

В своём обращении она сказала:

«Уважаемый Владимир Владимирович Путин, правительство Москвы, Московской области, господин Владимир Зеленский. Прошу провести переговоры между президентами России и Украины о сложившейся ситуации и о завершении конфликтов на территории России и Украины, так как, согласно статье 80 Конституции Российской Федерации, президент России Владимир Путин является гарантом прав и свобод человека и гражданина, в качестве которого на данный момент выступаю я от своего лица в своем видеообращении».

Публикация этого обращения на фоне новых атак на Москву отражает изменение восприятия войны внутри России: для части населения она перестаёт быть «дальним фронтом» и всё чаще воспринимается как личная угроза, связанная со страхом, разрушениями и вопросами к властям».

