В Минском планетарии появился необычный купол 1 19.05.2026, 10:13

Он оснащен электроприводом и может вращаться на 360 градусов.

В Минском планетарии в парке Горького полным ходом идут строительные работы. Реконструкция знакового для столицы объекта заметно продвинулась: на башне обсерватории уже смонтировали ключевой элемент — новый технологичный купол, пишет телеграм-канал «Минскстрой» .

Новый купол обсерватории получил современную начинку: он оснащен электроприводом, раскрывающимися створками и способен вращаться на полные 360 градусов. Знаменитый телескоп фирмы Carl Zeiss 1950/130, который раньше стоял внутри, на время активных работ демонтировали и отправили на безопасное хранение.

Здание обсерватории уже полностью оштукатурено. Внутри строители монтируют винтовую лестницу, по которой любители астрономии будут подниматься на смотровую площадку к телескопу. Сборку лестничных пролетов планируют завершить до конца мая. После этого останется покрасить фасад, вставить витражные окна и залить отмостку по периметру.

В самом планетарии объем задач пока больше. Сейчас рабочие заняты термоизоляцией цоколя, гидроизоляцией подвальных помещений и возведением нового крыльца с тыльной стороны. Штукатурные работы на основных стенах практически выполнены, строители перешли к утеплению фасада минеральной ватой, поверх которой нанесут декоративный слой и краску. Внутри здания монтируют инженерные сети: вентиляцию, отопление, водопровод, а также системы пожарной сигнализации и слаботочную разводку.

Чтобы полностью закрыть тепловой контур здания, на объект привезли оконные блоки и элементы витражного остекления — их установку начинают уже на этой неделе. Следующим важным этапом станет обновление крыши, к которому рассчитывают приступить в июне. Кровля планетария имеет сложную двухцветную конфигурацию чешуйчатого типа. Ее соберут из серого и светло-серого оцинкованного профлиста с полимерным покрытием, что потребует от кровельщиков практически ювелирной подгонки каждой детали.

