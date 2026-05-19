На Минской кольцевой водитель решил проскочить без очереди 2 19.05.2026, 10:20

Четвертая полоса на МКАД?

На Минской кольцевой — три полосы движения в каждую сторону. Но это в нормальной ситуации и у водителей, которые знают и соблюдают ПДД. Однако очень часто даже при небольших заторах находится тот, кто считает, что на МКАД есть и четвертая полоса, и без очереди старается проехать по ней.

Видео на форуме «Онлайнера» опубликовал пользователь с ником Scorpion4ik87. Судя по записи, инцидент произошел 12 мая около 10:00 на съезде с внутреннего кольца МКАД на улицу Слободскую. Затор даже не казался таким уж серьезным, тем не менее водитель Volkswagen решил по обочине вклиниться в очередь.

