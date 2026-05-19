19 мая 2026, вторник, 11:37
В Румынии объявляли тревогу и поднимали F-16

  • 19.05.2026, 10:17
Из-за атаки РФ на юге Одесской области.

Ночью 19 мая в Румынии объявляли воздушную тревогу в районах у границы с Украиной и поднимали авиацию в связи с очередными российскими ударами по украинским портам на Дунае, сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии.

В ведомстве сообщили, что ночью 19 мая Россия осуществляла очередную атаку беспилотниками по территории Украины у границы с Румынией, пролегающей по руслу Дуная.

В связи с угрозой нарушения воздушного пространства страны в 01:45 подняли два истребителя F-16.

В 02:05 в пограничном жудеце Тулча объявили воздушную тревогу.

Румынские наземные радары фиксировали группы ударных БпЛА, атаковавших порт Измаила. Нарушений румынского воздушного пространства не зафиксировали. Тревогу отменили в 02:57.

- Министерство национальной обороны в реальном времени информирует союзнические структуры о ситуациях, создаваемых атаками, – добавляют в заявлении.

