В Петербурге перестал работать мобильный интернет
- 19.05.2026, 10:16
Ранее такие сбои предшествовали атакам БПЛА.
Это следует из данных сервиса Downdetector, который фиксирует жалобы пользователей. Перебои начались около восьми утра. Жители Петербурга пишут, что в городе открываются только сайты из «белых списков» и не работают мессенджеры.
Издание «Бумага» отмечает, что обычно интернет пропадает из-за режима опасности БПЛА, но его пока не объявляли. В то же время этой весной уже были случаи, когда отключения интернета происходили до того, как власти выпускали предупреждения об атаках.