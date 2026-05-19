В Петербурге перестал работать мобильный интернет 19.05.2026, 10:16

Ранее такие сбои предшествовали атакам БПЛА.

Это следует из данных сервиса Downdetector, который фиксирует жалобы пользователей. Перебои начались около восьми утра. Жители Петербурга пишут, что в городе открываются только сайты из «белых списков» и не работают мессенджеры.

Издание «Бумага» отмечает, что обычно интернет пропадает из-за режима опасности БПЛА, но его пока не объявляли. В то же время этой весной уже были случаи, когда отключения интернета происходили до того, как власти выпускали предупреждения об атаках.

