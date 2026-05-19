The Telegraph: Кремль парализовал страх3
- 19.05.2026, 10:32
- 3,744
В России готовятся к завершению войны без победы.
В Кремле, по оценкам некоторых наблюдателей, всё активнее прорабатывают сценарии возможного завершения войны против Украины, однако Путин, как утверждается, по-прежнему не демонстрирует чёткого плана выхода из конфликта. На фоне ударов украинских дронов по Москве и роста внутреннего напряжения система власти в РФ, по мнению автора The Telegraph Оуэна Мэттьюза, остаётся скованной страхом перед возможной дестабилизацией.
Журналист пишет, что массированные атаки беспилотников по Москве и Подмосковью стали для Кремля серьёзным сигналом: Украина, по его оценке, уже способна поражать даже хорошо защищённые районы России, а масштабы таких операций могут увеличиваться.
После этих событий российский политик Дмитрий Рогозин признал, что украинская сторона и далее будет искать уязвимости в системе обороны. Он отметил:
«Их количество будет расти, а маршруты и тактика будут эволюционировать».
При этом, как подчёркивает Мэттьюз, в публичной риторике Путина практически не видно признаков готовности к компромиссу. После парада 9 мая он лишь намекнул, что война «близится к завершению», добавив, что впереди остаётся ещё «большой объём подготовительной работы».
Автор материала считает, что ключевым фактором продолжения войны становится уже не столько государственная стратегия, сколько личная позиция Путина, связанная с нежеланием признавать неудачу первоначальных целей.
Бывший российский дипломат Boris Bondarev утверждает, что российская элита оказалась в ловушке собственной системы. По его словам, усиленный контроль спецслужб разрушил доверие внутри элит и сделал невозможной организацию внутреннего сопротивления.
Он заявил:
«Система в России сегодня больше напоминает нацистскую Германию, чем СССР».
Бондарев также считает, что легитимность власти сегодня сосредоточена вокруг одного человека, а возможное его устранение может привести к системному кризису.
Отдельно журналист обращает внимание на утечки документов, согласно которым команда заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко якобы разрабатывает сценарии «послевоенной России». Среди них — подготовка информационных и пропагандистских нарративов, которые должны объяснить обществу завершение войны без достижения заявленных целей.