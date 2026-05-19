19 мая 2026, вторник, 11:37
Петер Мадьяр прибыл с первым визитом в Польшу

  19.05.2026, 10:56
Петер Мадьяр
Фото: Getty Images

Новый премьер Венгрии хочет «перезагрузить отношения» с Варшавой.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 19 мая начал свой первый визит – в Польшу, он продлится два дня, сообщает Reuters.

Во вторник Мадьяр начал двухдневный визит в Польшу, который является его первым зарубежным визитом со времени вступления в должность; вместе с ним едут еще несколько членов правительства.

Поездку рассматривают как первый большой шаг к перезагрузке отношений Варшавы и Будапешта после их «похолодания» со времени возвращения на пост премьера в Польше Дональда Туска, который жестко критиковал антиевропейские и пророссийские шаги Виктора Орбана.

Мадьяр начинает визит с Кракова, после чего планирует ехать на поезде в Варшаву на встречу с топ-чиновниками польского правительства, а дальше – в Гданьск на севере страны.

Решение ехать на поезде он объяснил желанием посмотреть, какой получилась скоростная польская железная дорога – поскольку рассматривает строительство скоростной линии между Варшавой и Будапештом.

Мадьяра сопровождают в поездке глава МИД Анита Орбан, министр экономики и энергетики Иштван Капитань, министр обороны Ромулус Русин-Сенди, министр транспорта Давид Витези.

«Сферы ответственности министров-участников визита естественным образом указывают на направления наших запланированных переговоров», – отметил Мадьяр.

Неофициально сообщается, что Туск собирается предложить новому венгерскому правительству доступ к СПГ-терминалу в Гданьске, который начнет работать с 2028 года – что поможет в реализации обещания Мадьяра положить конец энергетической зависимости от Москвы к 2035 году.

Кроме того, по словам источников, польская сторона инициирует обсуждение поддержки Украины. Также темой разговора станет сотрудничество в рамках «Вышеградской четверки», которое существенно ослабло в последние годы из-за политических разногласий между Прагой и Варшавой с одной стороны и Будапештом и Братиславой с другой.

У Мадьяра рассчитывают обсудить поддержку Польши в разблокировании европейских средств, предусмотренных для Венгрии, которые она не получила из-за проблем с верховенством права в «эпоху Орбана».

