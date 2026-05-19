В США создали сверхэкономичный болид
- 19.05.2026, 11:25
В США изготовили чрезвычайно экономичное авто Supermileage. Обтекаемый болид расходует всего 0,1 л/100 км.
Supermileage — творение студентов университета Бригама Янга в американском штате Юта. Он примет участие в ежегодном экомарафоне Shell, участники которого пытаются пройти дистанцию с как можно меньшим расходом топлива. Об авто KSL.
Supermileage — обтекаемый трехколесный болид с вытянутым силуэтом. В его конструкции использован карбон, поэтому масса составляет всего 49 кг. Установлен миниатюрный бак на 30 мл.
Кабина Supermileage одноместная, причем там поместится водитель ростом до 163 см и весом до 54 кг.
Небольшой двигатель может работать на бензине или этаноле. Заявленный расход топлива составляет всего 0,1 л на 100 км. Во время испытаний на автодроме в Индианаполисе бака хватило на поездку продолжительностью 10 минут.
Разработчики подсчитали, что для того, чтобы доехать из Юты в Нью-Йорк, понадобится всего 3,8 л топлива. Впрочем, это путешествие будет долгим, ведь максимальная скорость Supermileage — всего 37 км/ч.