19 мая 2026, вторник, 11:38
В США создали сверхэкономичный болид

  • 19.05.2026, 11:25
Supermileage расходует всего 0,1 литра топлива на 100 километров.

В США изготовили чрезвычайно экономичное авто Supermileage. Обтекаемый болид расходует всего 0,1 л/100 км.

Supermileage — творение студентов университета Бригама Янга в американском штате Юта. Он примет участие в ежегодном экомарафоне Shell, участники которого пытаются пройти дистанцию с как можно меньшим расходом топлива. Об авто KSL.

Supermileage — обтекаемый трехколесный болид с вытянутым силуэтом. В его конструкции использован карбон, поэтому масса составляет всего 49 кг. Установлен миниатюрный бак на 30 мл.

Кабина Supermileage одноместная, причем там поместится водитель ростом до 163 см и весом до 54 кг.

Небольшой двигатель может работать на бензине или этаноле. Заявленный расход топлива составляет всего 0,1 л на 100 км. Во время испытаний на автодроме в Индианаполисе бака хватило на поездку продолжительностью 10 минут.

Разработчики подсчитали, что для того, чтобы доехать из Юты в Нью-Йорк, понадобится всего 3,8 л топлива. Впрочем, это путешествие будет долгим, ведь максимальная скорость Supermileage — всего 37 км/ч.

