FT: Си заявил Трампу, что Кремль может пожалеть о начале войны с Украиной 19.05.2026, 7:45

Фото: Getty Images

Ранее глава КНР не говорил такие слова о Путине.

Глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине заявил Дональду Трампу, что президент России Владимир Путин в итоге может «пожалеть» о решении начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием встречи.

По данным издания, это заявление прозвучало в ходе широкого обсуждения международной повестки, в том числе ситуации вокруг Украины. Как отмечают собеседники FT, высказывания Си о действиях Путина оказались заметно жестче его прежних публичных комментариев.

Один из источников, знакомый с предыдущими переговорами Си с бывшим президентом США Джо Байденом, рассказал, что, несмотря на откровенный и прямой характер бесед о России и войне в Украине, китайский лидер ранее не высказывал столь явной оценки ни самому Путину, ни его решению начать войну.

При этом в опубликованном администрацией Трампа информационном бюллетене по итогам пекинского саммита тема обсуждения Путина и войны в Украине не упоминалась.

Заявление Си прозвучало на фоне затяжного характера войны, которая спустя четыре года остается в тупиковой фазе. На этом фоне Украина усилила эффективность применения беспилотников, нанося удары по российским военным объектам и позициям.

