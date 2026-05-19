Белорусам пообещали летнюю жару в мае
- 19.05.2026, 8:20
До +30.
В Беларусь в ближайшие дни придет по-настоящему летняя жара. Как сообщает БелТА со ссылкой на данные Белгидромета, после спокойных и теплых выходных страну ждет активная в погодном отношении неделя.
Наиболее высокая температура ожидается в восточных регионах, куда продолжит поступать теплый воздух по юго-западной периферии антициклона. Там столбики термометров местами поднимутся до +30 градусов. В западной части страны будет заметно прохладнее — от +17 до +25, что синоптики называют комфортной температурой.
При этом поступление теплых и влажных воздушных масс создаст условия для формирования кучево-дождевой облачности, поэтому в течение недели возможны кратковременные дожди и грозы.
Во вторник, 19 мая, ночью температура составит от +10 до +15 градусов, а на западе местами опустится до +8…+9. Днем воздух прогреется от +16 на северо-западе до +30 градусов на востоке страны.
В среду, 20 мая, местами также пройдут кратковременные осадки. Ночью ожидается от +8 до +14 градусов, на юго-востоке — до +16. Днем температура составит от +17 на северо-западе до +29 на юго-востоке.
В четверг, 21 мая, прогнозируются дожди, грозы и местами туман. Ночью температура будет колебаться от +10 до +16 градусов, а в отдельных районах запада — до +9. Днем воздух прогреется от +18 на северо-западе до +30 градусов на юго-востоке.
В пятницу, 22 мая, кратковременные дожди ожидаются практически по всей территории Беларуси. Ночью температура составит от +10 до +17 градусов, днем — от +17 на западе до +28 на юго-востоке.
Суббота, 23 мая, также будет дождливой. Возможны грозы, а ночью и утром местами слабый туман. Температура ночью составит от +6 до +12 градусов, на юго-востоке — до +16, днем воздух прогреется до +17…+24.
В воскресенье, 24 мая, погодная ситуация существенно не изменится: местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и туман в ночные и утренние часы. Температура ночью составит от +6 до +12 градусов, днем — от +19 до +26. В отдельных районах во второй половине дня также вероятны грозы.