Россия при загадочных обстоятельствах потеряла редчайший вертолет 19.05.2026, 7:52

3,164

Есть несколько версий случившегося.

Российская авиация, вероятно, потеряла вертолет редкой модификации Ми-8МТПР-1 при пока невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает издание «Милитарный» со ссылкой на российские пропагандистские ресурсы.

По данным аналитиков, на опубликованных снимках может быть зафиксирован именно Ми-8МТПР-1 — специализированная версия вертолета радиоэлектронного подавления, созданная на базе Ми-8МТВ-5-1.

Эта модификация отличается от серийных машин рядом конструктивных особенностей: отсутствием грузовой рампы и бронеплит кабины экипажа, более узкими левыми сдвижными дверями, уменьшенным количеством иллюминаторов, а также дополнительной антенной, размещенной на хвостовой балке.

Обстоятельства инцидента остаются неизвестными, что не позволяет сделать окончательные выводы.

Среди возможных причин рассматриваются поражение украинским беспилотником, работа систем противовоздушной обороны — в том числе российских, — а также техническая неисправность.

Как отмечают аналитики, это не первый подобный случай. По данным сервиса Oryx, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять как минимум пять вертолетов Ми-8МТПР-1.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com