Россия при загадочных обстоятельствах потеряла редчайший вертолет
- 19.05.2026, 7:52
- 3,164
Есть несколько версий случившегося.
Российская авиация, вероятно, потеряла вертолет редкой модификации Ми-8МТПР-1 при пока невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает издание «Милитарный» со ссылкой на российские пропагандистские ресурсы.
По данным аналитиков, на опубликованных снимках может быть зафиксирован именно Ми-8МТПР-1 — специализированная версия вертолета радиоэлектронного подавления, созданная на базе Ми-8МТВ-5-1.
Эта модификация отличается от серийных машин рядом конструктивных особенностей: отсутствием грузовой рампы и бронеплит кабины экипажа, более узкими левыми сдвижными дверями, уменьшенным количеством иллюминаторов, а также дополнительной антенной, размещенной на хвостовой балке.
Обстоятельства инцидента остаются неизвестными, что не позволяет сделать окончательные выводы.
Среди возможных причин рассматриваются поражение украинским беспилотником, работа систем противовоздушной обороны — в том числе российских, — а также техническая неисправность.
Как отмечают аналитики, это не первый подобный случай. По данным сервиса Oryx, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять как минимум пять вертолетов Ми-8МТПР-1.