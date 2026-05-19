19 мая 2026, вторник, 8:28
Россия при загадочных обстоятельствах потеряла редчайший вертолет

  • 19.05.2026, 7:52
  • 3,164
Есть несколько версий случившегося.

Российская авиация, вероятно, потеряла вертолет редкой модификации Ми-8МТПР-1 при пока невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает издание «Милитарный» со ссылкой на российские пропагандистские ресурсы.

По данным аналитиков, на опубликованных снимках может быть зафиксирован именно Ми-8МТПР-1 — специализированная версия вертолета радиоэлектронного подавления, созданная на базе Ми-8МТВ-5-1.

Эта модификация отличается от серийных машин рядом конструктивных особенностей: отсутствием грузовой рампы и бронеплит кабины экипажа, более узкими левыми сдвижными дверями, уменьшенным количеством иллюминаторов, а также дополнительной антенной, размещенной на хвостовой балке.

Обстоятельства инцидента остаются неизвестными, что не позволяет сделать окончательные выводы.

Среди возможных причин рассматриваются поражение украинским беспилотником, работа систем противовоздушной обороны — в том числе российских, — а также техническая неисправность.

Как отмечают аналитики, это не первый подобный случай. По данным сервиса Oryx, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять как минимум пять вертолетов Ми-8МТПР-1.

