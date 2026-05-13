Силы обороны Украины ударили по нефтяному сердцу РФ
- 13.05.2026, 15:22
На стратегическом объекте вспыхнул пожар.
Украинские военные ударили по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» в России - на объекте вспыхнул пожар. Генштаб отчитывается и о других успешных ударах.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
Удар по нефтяному терминалу в Краснодаре
12 мая и в ночь на 13 мая подразделения Сил обороны атаковали нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» в населенном пункте Волна Краснодарского края.
На объекте вспыхнул пожар. Точные убытки пока уточняются.
«Таманьнефтегаз» - крупный терминал возле порта Тамань на побережье Черного моря. Он предназначен для перегрузки нефти, мазута, дизеля и сжиженных газов. Терминал также задействован в поставках топлива для оккупационных войск России.
Удары по командным пунктам в Донецкой области
Кроме терминала, под удар попали командно-наблюдательные пункты противникав трех районах Донецкой области - возле Старомлиновки, Соледара и Камышевахи.
Также уничтожен пункт управления дронами противника в Мирном на оккупированной Донетчине.
Где еще ударили украинские военные
Силы обороны нанесли удары по скоплениям живой силы врага в таких районах:
Конские Раздоры (Запорожская область);
Алешки (Херсонская область);
Теткино (Курская область, РФ);
Наумовка (Белгородская область, РФ);
Мирное и Ровно (Донецкая область);
Варачино (Сумская область).