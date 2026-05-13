13 мая 2026, среда, 15:32
Белоруски работают больше, чем белорусы

  • 13.05.2026, 15:18
Белоруски работают больше, чем белорусы
Фото с сайта tyt.by

Статистика от Белстата.

Белстат сказал, что у женщин на час меньше свободного времени, чем у мужчин. Подробности БелТА озвучила заместитель председателя Национального статистического комитета Наталья Тарасюк.

Как отмечает специалист, на неоплачиваемую работу по уходу за членами семьи (мужем, детьми), на ведение хозяйства белоруски тратят почти в два раза больше времени, чем белорусы. Если указанные аспекты сложить, то общая трудовая деятельность женщин будет выше, чем у мужчин.

Наталья Тарасюк обращает внимание, что белоруски в среднем работают 10 часов в день, а белорусы – на час меньше:

- Соответственно, если мы учитываем такие аспекты, как сон, уход за собой и другие какие-то повседневные потребности мужчин и женщин, то в итоге свободного времени у женщин на один час меньше, чем у мужчин.

