Польское гражданство получили 6,5 тысячи белорусов 3 13.05.2026, 15:54

Данные за 2025 год.

В 2025 году гражданство Польши получили около 19 тысяч иностранцев, из них 6,5 тысячи составили граждане Беларуси. Такие данные в Сейм Польши представили представители МВД Польши, сообщает Portal Samorzadowy со ссылкой на PAP.

Статистика включает как иностранцев, признанных польскими гражданами по решению воевод, так и тех, кому гражданство было предоставлено указом президента.

Белорусы стали второй по численности группой среди новых граждан Польши. Лидируют в этом списке граждане Украины — в прошлом году польские паспорта получили около 10 тысяч украинцев.

На третьем месте с большим отрывом оказались граждане России — польское гражданство получили 759 человек.

Как отмечается, чаще всего с заявлениями о признании гражданами Польши обращаются иностранцы польского происхождения, ранее имевшие карту поляка.

Из общего числа получивших гражданство в 2025 году около 5 тысяч составили несовершеннолетние, включенные в заявления родителей.

На этом фоне в Польше продолжается политическая кампания, направленная на ужесточение условий получения польского гражданства.

