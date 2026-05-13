13 мая 2026, среда, 15:45
Белорусы — россиянам: Уважайте культуру страны, в которой вы находитесь

  • 13.05.2026, 15:34
Иллюстративное фото

Хамство водителей из РФ шокирует.

Белорусы все чаще возмущаются поведением российских автомобилистов. Несколько примеров создания аварийной ситуации привели привели пользователи Threads.

«Приехала домой в Брест. Очень много машин на российских номерах — Threads меня к этому подготовил, — пишет shugaiv. — Произошло следующее: район Замухавечье, светофор, красный горит уже какое-то время. Машина на российских номерах подъезжает и останавливается прямо по центру пешеходного перехода. Красный все еще горит. Секунд пять — и едет дальше. Я все понимаю, но у нас так не принято. Уважайте культуру страны, в которой вы находитесь.

Сделала все, что могла: влезла к маме под руку, посигналила, сфотографировала, написала пост».

«Дочь затормозила и пропустила пьяную женщину, а по соседней полосе несся БМВ с российскими номерами и тормозить он не собирался, — рассказывает valiantsina_7591. — Та женщина, даже имея больше двух промиле алкоголя в крови, поняла, что на нее несется смерть и бросилась назад прямо под колеса дочери. У женщины от удара перелом ноги, разбирательства, машина на штрафстоянку, потом страх садиться за руль вечером, материальные издержки и так далее. А россиянина никто и не искал».

Другие пользователи поддержали авторов постов и посоветовали обращаться в ГАИ. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Они привыкли так дома ездить.

— Пусть хотя бы штрафами оплачивают свое хамство.

— Все вы сделали правильно. Те которые говорят «не критикуйте россиян, не правы, те скоро на голову сядут.

— Вам необходимо по указанному факту направить сообщение в телеграм-чат МВД РБ, который уже работает для жалоб граждан в том числе по проблемам дорожного движения и нарушений.

— Хамство водителей из РФ просто шокирует иногда. Мы к такому не привыкли.

— От водителей на номерах РФ на дороге стараюсь держаться подальше.

