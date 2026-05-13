Путин три дня молчал Иван Яковина

13.05.2026, 13:56

Как «запускали» ракету «Сармат».

На днях я написал о том, то Россия загадочно молчит насчет испытательного запуска МБР «Сармат», назначенного на 9 мая. Я предположил даже, что раз молчание затянулось, ракета эта снова не полетела и/или взорвалась

Но через несколько часов после моего поста Кремль распространил видео взлета «Сармата» и запись победного доклада начальника РВСН Сергея Каракаева Путину.

То есть, вроде бы все в порядке. Но меня этот доклад все равно не убедил в успехе всей операции.

По работе в новостях я очень хорошо помню такие доклады, они всегда были примерно одинаковыми, даже стандартными. Примерно такого плана: «Задачи пуска выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка». (Помню, как-то раз на этом полигоне болванкой от учебной ракеты даже убило какого-то мужика, то есть блоки действительно «прибыли»).

Так вот, на этот раз доклад Каракаева был заметно лаконичнее: «Пуск успешный, задача пуска выполнена». Все. Насчет «задача поражения цели успешно выполнена» он почему-то промолчал, перейдя на другие темы.

И это очень странно. Если бы полет ракеты прошел в штатном режиме, а болванки попали бы по учебным целям, начальник РВСН обязательно бы этим похвастал. В конце концов, у него работа — не запускать ракеты, а боеголовки к целям доставлять. В этом смысле — точный прилет для него намного важнее красивого запуска.

Дальше. В одном из технических видео запуска ракеты у нее как-то подозрительно обрывается телеметрия. Может, просто короткий сбой, а может и что-то более серьезное.

Ну и еще одно: запуск и доклад о нем явно готовились к 9 мая. На этот день закрыли небо над Камчаткой, Оренбургской областью, какими-то территориями и акваториями в Заполярье. Но объявили об «успехе» только 12 мая.

Короче, я почти уверен, что ракету запустили 9 мая, и она даже взлетела. Но потом на стадии набора высоты что-то пошло не так, и она снова взорвалась, не долетев до цели.

Три дня они ждали, не появится ли где-то в блогах или в западной прессе фото и видео этого фиаско. И когда стало ясно, что все чисто, ничего такого нет, Путин разрешил опубликовать видео взлета ракеты и выслушал доклад насчет «задача пуска выполнена». В принципе, это правда: пуск-то произошел.

Конечно, Путин с огромной радостью открутил бы голову этому Каракаеву за очередной провал испытаний «Сармата», но ему по зарез нужен сейчас хоть какой-то громкий, стратегический успех. Поэтому он и разыграл эту комедию с «успешным запуском», но без аналогичного попадания ракеты в цель.

А многие люди, я смотрю, за чистую монету приняли это дело.

Иван Яковина, «Фейсбук»

