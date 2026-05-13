Латвия может полностью отменить автобусные поездки в Беларусь 3 13.05.2026, 14:21

1,120

Решение ждет утверждения Кабинета министров страны.

Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок, пишет Delfi.lv.

Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Министерство сообщения разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы.

Как пояснили в Министерстве сообщения, после утверждения проекта правил государственное SIA Autotransporta direkcija (Автотранспортная дирекция, ATD) будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков на основании Закона об административном процессе.

«Решения ATD являются индивидуальными административными актами, реализующими предусмотренный проектом правил запрет на международные перевозки в Россию и Беларусь, а также на международные перевозки транзитом через территорию Латвии, распространяя его на конкретных перевозчиков», — пояснили в министерстве.

Также в Министерстве сообщения подчеркивают, что данное ограничение соответствует Сатверсме и оправдано в демократическом обществе.

«В связи с выводами Службы государственной безопасности, изложенными в отчете о деятельности службы за 2025 год, есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Беларусью и Россией объективно способствует реализации выявленной угрозы национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию наряду с другими возможностями поездок повышает для граждан Латвии риск столкнуться с ситуациями влияния и вербовки», — указывает министерство.

Одновременно Министерство сообщения признает: из-за запрета на международные перевозки в третьи страны перевозчикам будут причинены убытки.

Чтобы правила вступили в силу, их должен утвердить Кабинет министров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com