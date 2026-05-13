В Белгородской области РФ электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров пути
- 13.05.2026, 14:05
Власти скрывают информацию о взрыве.
В Яковлевском округе Белгородской области РФ сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка», сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна», — написал он в телеграм-канале. По его словам, машинисту пришлось применить экстренное торможение, но избежать схода с рельсов половины вагона не удалось. В поезде в момент аварии находились 15 человек, сообщает The Moscow Times.
«Все оперативные службы, включая саперов Минобороны РФ, работают на месте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются», — отметил Гладков. При этом изначально глава региона написал, что отсутствие полотна «могло быть вызвано детонацией взрывного устройства». Позднее он удалил этот фрагмент текста, указав, что полотна не было из-за неких «повреждений».
После начала войны в Украине на территории России произошло несколько случаев подрыва железнодорожных путей. Так, летом 2025 года в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд, в результате чего погибли семь человек, а более 100 пострадали. В Курской области тогда же переправа упала на автомобильную дорогу вместе с проходившим рядом грузовым поездом, пострадали машинист и два его помощника. Кроме того, в июне прошлого года железную дорогу подрывали в Воронежской и Белгородской областях.
В середине сентября в Ленинградской области сошли с рельсов два тепловоза, погиб машинист. В Орловской области взрыв прогремел при проверке железнодорожных путей, погибли два человека. Также взрыв произошел на путях в Псковской области. В начале апреля этого года семь вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Челябинска в Москву, сошли с рельсов в Ульяновской области. В составе находились 15 вагонов и 415 пассажиров. Пострадали восемь человек. Причиной инцидента в Следственном комитете назвали ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.