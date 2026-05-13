Белорусы возмущены фестивалем с огнеметами в минском зоопарке 5 13.05.2026, 14:41

Организаторы пока молчат.

Не успели волонтеры и неравнодушные белорусы добиться переноса скандального музыкального рейва из Беловежской пущи, как повод для нового общественного возмущения появился уже в Минске.

На этот раз обсуждение вызвал анонс огненного шоу в Минском зоопарке. Там сообщили о проведении Минского фестиваля огня, который пройдет с 22 по 24 мая с 10:00 до 23:00.

Организаторы называют его «самым горячим событием этой весны» и обещают новый формат семейного отдыха с дневными развлечениями, интерактивными площадками, живой музыкой и ежедневным полуторачасовым огненным шоу.

Постановщиком фаер-представлений станет компания Kresiva, которая работает в Беларуси более 25 лет. Именно она, в частности, проводит шоу «Магия огня и света» в Лидском замке.

Помимо огненных перформансов, посетителям обещают мастер-классы, танцевальные программы, квизы и различные интерактивные зоны.

Стоимость билета на один день составляет 30 рублей, для детей младше пяти лет вход бесплатный. Также на сайте доступен специальный благотворительный билет с пожертвованием в рамках акции «Зоопарк ищет друзей».

Организатором мероприятия выступает сам Минский зоопарк.

Однако в соцсетях идея вызвала волну критики. Пользователи массово задаются вопросом, почему для масштабного огненного шоу выбрали именно территорию зоопарка, где находятся животные.

Многие комментаторы считают, что подобное мероприятие может стать стрессом для обитателей зоопарка, которым необходимы спокойствие и тишина.

Некоторые называют выбор площадки неудачным и проявлением неуважения к животным, а другие призывают бойкотировать событие и не покупать билеты.

