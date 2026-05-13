закрыть
13 мая 2026, среда, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные уничтожили колонну россиян на подступах к Часовому Яру

2
  • 13.05.2026, 14:54
  • 1,724
Украинские военные уничтожили колонну россиян на подступах к Часовому Яру

Видеофакт.

Российские пехотные подразделения пытались со стороны Бахмута осуществить наступление на окраины Часового Яра в Донецкой области. Вражеская колонна двигалась в направлении города, однако украинские защитники сорвали эти планы.

По противнику были нанесены удары с применением беспилотников и артиллерии, что не позволило ему продвинуться вперед. Об этом сообщили в Telegram-канале 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

«Уничтожили колонну оккупантов! На подходах к Часовому Яру подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила во взаимодействии с 427 бригадой БПС «РАРОГ» отработали по пехоте противника», – говорится в сообщении.

В 24 ОМБр рассказали, что со стороны Бахмута открыто передвигались более двух десятков захватчиков. Украинская разведка своевременно обнаружила их движение, после чего по цели отработали артиллерия и беспилотники.

В результате слаженных действий бойцов личный состав противника был поражен. Также на обнародованном видео есть моменты с камер GoPro российских военных, которое фиксирует момент попадания и их не слишком радостную реакцию.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман