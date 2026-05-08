Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим 2 Ирина Халип

8.05.2026, 11:45

1,864

Бесприданница едет в Москву.

Когда война заканчивается победой одного тирана над другим, спустя много лет эту победу празднуют уже другие тираны. О жертвах войны они благополучно забывают. А потомки героев и жертв отказываются от празднований и даже иной раз от поминовения, чтобы только не оказаться в одной лодке с тиранами.

Парады становятся комическими шоу, а ряженые, прикидывающиеся ветеранами, выглядят жалко. Что до самих стареющих тиранов, то они с каждым годом все омерзительнее, как и их праздники. И вот уже люди, которые много лет искренне поздравляли тех, кто прошел войну, с тем, что выжили и преодолели, отрывают от себя эту часть жизни и воспоминаний: нет уж, не связывайте нас с этими, которые нацепляют на себя то маршальские погоны, то не предназначенные им награды и используют чужие подвиги ради собственного удовольствия, бряцания оружием и новых убийств.

Лукашенко примазывался к победе над фашизмом всячески: и погибшего на фронте отца сочинял, и младшего сына в форму наряжал, и сам наряжался, и на трибунах стоял с торжественным видом, пока мимо катили кераминовские унитазы и холодильники «Атлант». Он даже с единственным союзником договорился о разделении дат: 9 мая парад в Москве, куда нужно ехать гостем и просителем, а 3 июля – в Минске, по остаточному принципу, с унитазами.

9 мая в Минске парад проходит лишь раз в пять лет. А самый жуткий был шесть лет назад, в 2020 году, в разгар пандемии. Весь мир тогда сидел дома, понимая, что локдаун – это тяжело, но необходимо, а в Минске сгоняли людей на парад все теми же разнарядками на предприятия и угрозами студентам выгнать их из общежития. Причем требовали непременно приходить без масок, но с флажками. При этом Лукашенко говорил, что никак не мог отказаться от проведения парада, потому что белорусы – наследники Победы, и именно об этом параде мечтали погибшие на войне. Ага, так и мечтали фронтовики-затейники, чтобы их потомки спустя десятилетия из-за прихоти одного человека лежали под аппаратами ИВЛ и умирали в реанимации от нового вируса.

А в прошлом году, когда Россия бомбила Украину, Лукашенко наслаждался зрелищем военных самолетов и вертолетов в воздухе и не понимал, что для белорусов в нынешних обстоятельствах военная техника на улицах и в небе – это удар по психике, нервам, эмоциям. Особенно учитывая, что в небе над головами белорусов гудели еще и российские истребители с устрашающим названием «пилотажная группа «Русские витязи». Или, наоборот, Лукашенко все понимал прекрасно.

Теперь он летит в Москву на путинский парад. Путин не любит, когда младшие союзнички частят с собственными парадами: они должны быть рядом, стоять на трибунах и создавать видимость не только всенародного, но и всемирного празднования. Всемирное лобби выглядит, конечно, внушительно: Лукашенко, Додик, Фицо, Гаглоев, Тхонглун Сисулит и султан Ибрагим. Звучит, правда? Не хуже, чем «пузырь, соломинка и лапоть».

А напоследок перед отлетом к Додику и Путину Лукашенко по случаю праздника вручал государственные награды. Преимущественно силовикам. Потому что для него именно они – победители. В голове Лукашенко давно все смешалось: ему кажется, что это он вместе со своими балабами победил фашистов и теперь раздает ордена героям. Для него Вторая мировая – это далекое начало его личной войны против нас. Точно так же как Путину кажется, будто «деды воевали» за то, чтобы спустя много лет он мог поливать огнем украинские города. Ведь его кумир Сталин точно одобрил бы такое (он, кстати, действительно одобрил бы).

Ну что же, как говорили мы в детстве, без сопливых обойдемся. Они так загадили дату 9 мая, что их парады теперь – разве что тема для мемов и стендапов. Особенно если Лукашенко снова, как пару лет назад, не сможет пройти несколько шагов по Красной площади и попросит отвезти его на тележке. Зато мы еще больше приблизились к европейскому сообществу: будем, как все, отмечать Victory in Europe Day 8 мая. Без парадов и лжи, без пафоса и фальши, без ряженых и чужих. Вспомним своих погибших, задумаемся и пообещаем, что не забудем. Большего они от нас и не хотели бы.

Так что зря Лукашенко говорит про наследников Победы, имея в виду себя, разумеется. Никакой ты не наследник, Рыгорыч. Те, кто давно в земле, уже лишили тебя наследства. Ты – бесприданница.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com