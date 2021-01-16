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Почему Лукашенко скрывает информацию об отце?

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  • 16.01.2021, 11:49
  • 2,558
Почему Лукашенко скрывает информацию об отце?

Расследование украинских журналистов получило продолжение в видео.

Говорят, Лукашенко очень не понравилась расследование группы украинских журналистов, размещенное на сайте «Информатор».

Узурпатору, который все время утверждал, что его корни зарыты где-то между Киевом и Черниговом, внезапно ткнули, что на самом-то деле он внук военного преступника Стефана Фенцика.

Почему Лукашенко скрывает информацию об отце? Все имеющиеся факты по этому вопросу собрал канал NEXTA Live.

Подробности — смотрите в видео.

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