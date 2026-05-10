Нервы у Путина не выдержали 1 Аббас Галлямов

10.05.2026, 15:33

Подданные все это видят и на ус мотают.

«Никто не может заставить меня делать того, чего я не хочу». Чтобы продемонстрировать это, Путин нарушил перемирие, под которым сам же и подписался. Так рисковать отношениями с Трампом - и все ради того, чтобы выглядеть круто, - это по крайней мере неумно. А еще это выдает наличие массы комплексов. Человек незакомплексованный так себя не ведет. Он не жертвует функциональностью ради того, чтобы доказать всем вокруг свою крутизну.

Ну или у него просто нервы не выдержали. Он почувствовал, что вчистую проиграл Зеленскому ритуальную схватку, развязавшуюся вокруг парада и связанных с ним перемирий, - и попытался опрокинуть стол.

Комплексы ли это, нервы ли - все плохо. Нельзя позволять сопернику управлять твоими эмоциями. Надо быть холодным и расчетливым. Подданные ведь все это видят и на ус мотают. Все чаще у них в голове мелькает: «Царь-то - ненастоящий».

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

