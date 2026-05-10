закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нервы у Путина не выдержали

1
  • Аббас Галлямов
  • 10.05.2026, 15:33
  • 1,902
Нервы у Путина не выдержали
Аббас Галлямов

Подданные все это видят и на ус мотают.

«Никто не может заставить меня делать того, чего я не хочу». Чтобы продемонстрировать это, Путин нарушил перемирие, под которым сам же и подписался. Так рисковать отношениями с Трампом - и все ради того, чтобы выглядеть круто, - это по крайней мере неумно. А еще это выдает наличие массы комплексов. Человек незакомплексованный так себя не ведет. Он не жертвует функциональностью ради того, чтобы доказать всем вокруг свою крутизну.

Ну или у него просто нервы не выдержали. Он почувствовал, что вчистую проиграл Зеленскому ритуальную схватку, развязавшуюся вокруг парада и связанных с ним перемирий, - и попытался опрокинуть стол.

Комплексы ли это, нервы ли - все плохо. Нельзя позволять сопернику управлять твоими эмоциями. Надо быть холодным и расчетливым. Подданные ведь все это видят и на ус мотают. Все чаще у них в голове мелькает: «Царь-то - ненастоящий».

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров